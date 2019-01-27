كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بأنواع السيارات المستعملة التي يرفض أصحابها التخلي عنها.. والسبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم قائمة بأنواع السيارات المستعملة التي يرفض أصحابها التخلي عنها أو بيعها رغم مرور عشرات السنين على استخدامها، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تمسك أصحاب هذه السيارات إلى قلة أعطالها وكفاءتها رغم قِدَمها، فيما سيطرت شركات صناعة السيارات اليابانية على القائمة بكاملها، حيث احتلت "تويوتا" خمس مراكز من الثمانية، فيم سجلت كل من "هوندا" و"سوبارو" و"مازدا" حضورها بالمراكز الثلاث الأخرى.