“بالفيديو والصور” إعصار بتركيا يدمر طائرات ويسبب خسائر بمطار أنطاليا

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الخليج ٣٦٥ نت – وثّق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت قوة الرياح التي أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بمطار أنطاليا الدولي بتركيا.
حيث تسبب الإعصار في إصابة أكثر من 12 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انقلاب حافلة بالاضافة إلى تضرر طائرات وحافلات وسيارات أخرى وطائرة مروحية تابعة للشرطة.
أما عن الطائرتين المتضررتين، فالأولى من نوع “إيرباص” والأخرى “بوينج”، وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن المطار ظل مفتوحاً في وجه حركة الطيران.
يُذكر أن هذا هو الإعصار الخامس الذي يضرب الإقليم الجنوبي لتركيا خلال أربعة أيام.
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