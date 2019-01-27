الخليج ٣٦٥ نت – تعرّضت فتاتان لحادث اثر انقلاب سيارة كانت تقودها إحداهما بالباحة، وكنتيجة لذلك فقد اصيبت الفتاتان باصابات متوسطة. كما باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف الحادث على الفور، وتم نقل الفتاتين إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم. يُذكر أن الفتاة التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر 15 عاماً وكانت معها صديقتها لحظة وقوع الحـادث، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة تقودها فتاة عمرها 15 عاماً بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.