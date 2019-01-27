كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات رينو "توينجو" الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "رينو" للكشف رسمياً عن سيارتها الجديدة "توينجو" خلال فعاليات معرض جنيف، ويتم إطلاقها في الأسواق العالمية بدءا من مايو القادم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تمتاز بخطوط تصميمية معدلة مع ترقية نظام المعلومات والترفيه وتطوير المحركات.

وتلفت سيارة رينو توينجو، الجديدة الأنظار إليها من خلال مقدمتها الأمامية التي تأتي مع اثنين من فتحات التهوية العمودية.

وقد قامت رينو بنقل ضوء القيادة النهاري على شكل C من الأمامي إلى الكشافات الأمامية بتقنية LED، كما يظهر جرافيك C على المصابيح الخلفية، بالإضافة إلى تركيب مقبض باب المؤخرة على مستوى أعلى.

وزودت السيارة الفرنسية بثلاثة محركات، من بينها محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر وبقوة 65 حصان، مع إصدار آخر بنفس السعة الحجمية، ولكنه يولد قوة 54 كيلووات/75 حصان، وتعمل محركات السحب الطبيعي مع ناقل حركة خماسي السرعات.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن المحرك الثاني مكون من ثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر ولكن مزود بشاحن هواء تيربو، بقوة 93 حصان، ويتولى مهمة نقل هذه القوة إلى العجلات ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض سداسي السرعات.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية للسيارة الفرنسية الجديدة على باقة ألوان وعجلات جديدة، مع إعادة تصميم الكونسول الأوسط في مقصورة السيارة، بالإضافة إلى توافر نظام معلومات وترفيه بشاشة 7 بوصة في أرقى الموديلات.