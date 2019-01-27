استعدوا لوصول شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا كهربائيتين بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن أعلنت فورد مؤخراً نيتها تطوير نسخة كهربائية بالكامل من بيك اب F-150، يبدو أن جنرال موتورز قررت التراجع عن تصريحاتها السابقة بعدم وجود أي نية لديها لإطلاق سيارات بيك اب كهربائية منافسة.

خلال حديثه مع قناة CNBC الإخبارية الأمريكية مؤخراً، أعلن دنكان ألدريد، نائب رئيس بويك وجمس، أن الشركة تفكر بشكل مؤكد في تطوير بيك اب كهربائية نحو الطريق إلى مستقبل يعتمد على هذه المحركات بشكل أساسي، دون التعليق على إذا ما كانت الشركة تقوم بتطوير نسخ كهربائية بالفعل من طرازات شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا حالياً أم لا.

أردف ألدريد قائلاً أن سيارات البيك اب في الواقع خيار مناسب للمحركات الكهربائية، نظراً لكون تقنيات البطاريات المستخدمة حالياً لا تزال باهظة الثمن، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة صنع سيارات كهربائية اقتصادية بشكل منتشر، إلا في حالة القبول بتحقيق هامش ربح منخفض، ولكن نظراً لأن جنرال موتورز حققت متوسط ربح قدره 17,000$ (63,750 ريال) على كل بيك اب قامت ببيعها خلال الماضي، يعني ذلك وجود مساحة كافية تسمح للشركة بخفض هوامشها مع تحقيق مستوى أرباح مقبول في الوقت ذاته على كل نسخة مباعة من سيلفرادو وسييرا.

هذا ويظل من غير الواضح بعد إن كانت جنرال موتورز ستقوم حقاً بصنع بيك اب كهربائية أم لا، حيث أن خطة الشركة بتصنيع 11 سيارة كهربائية لم تتضمن بينها أي بيك اب سابقاً، رغم وجود 7 طرازات كروس أوفر ضمنها.