عرض التمويل التأجيري على نيسان باترول 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، عرضاً على نيسان باترول 2018 باسترداد نقدي حتى 6,000 ريال، ويسري العرض حتى 31 مارس 2019 أو حتى نفاذ الكمية. مميزات العرض: صيانة مجانية لمدة سنتين أو 30 ألف كم أيهما أقرب.

ضمان ممتد مقدم من الشركة الأمريكية المتقدمة لضمان السيارات.

خدمة اسعاف السيارات على الطرق داخل المملكة مجاناً لـ3 سنوات من تاريخ تسجيل السيارة.

يمكن لعملاء البنوك الأخرى الإستفادة من العرض ولكن بشروط وأحكام مختلفة.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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