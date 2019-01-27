الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تويوتا تستدعي مليونا و600 ألف سيّارة بسبب مشاكل في الوسادات الهوائية

أعلنت تويوتا الخميس أنّها استدعت مليونا و600 ألف سيّارة بسبب مشاكل في الوسادات الهوائية، في ضربة جديدة يتلقّاها عملاق صناعة السيارات اليابانية الذي سبق له وأن قام منذ أيلول/سبتمبر بعمليتي استدعاء ضخمتين بسبب مشاكل أخرى.

وقالت الشركة في بيان إنّ السيارات المشمولة بقرار الاستدعاء تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل مليونا و60 ألف سيارة، غالبيتها العظمى في أوروبا، والثاني 600 ألف سيارة أقل من نصفها في القارّة العجوز.

وأوضح البيان أنّ القسم الأوّل من السيارات المطلوب استدعاؤها هي بغالبيتها من طرازي أفينسيس وكورولا وغالبيتها العظمى (946 ألف سيارة) في أوروبا، مشيراً إلى أن المشكلة التي تعاني منها هذه السيارات تستدعي تبديل نظام الوسادة الهوائية بأكمله.

أما القسم الثاني من السيارات التي طُلب من أصحابها أخذها إلى كراجات الشركة وعددها 600 ألف سيارة، بينها 255 ألف سيارة في أوروبا، فقد سبق وان شملتها قرارات استدعاء سابقة وهي اليوم تعاني من مشكلة في الوسادة الهوائية الموجودة أمام مقعد الراكب الأمامي.

وتويوتا معتادة على قرارات استدعاء سياراتها، وهي تنتهج سياسة الحيطة المشدّدة منذ واجهت سياراتها في الولايات المتحدة في العامين 2009 و2010 مشاكل في دواسات الوقود وتأخر عمل الفرامل.