فورد تستدعي 1.5 مليون سيارة في أميركا الشمالية لمعالجة خلل

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الخميس استدعاء حوالى 1,5 مليون سيارة لمعالجة خلل في أنظمة خزان الوقود يمكن أن يؤدي إلى أعطال أو حوادث محتملة.
وقالت الشركة في بيان إن عملية الاسترداد ستشمل سيارات فورد فوكوس المنتجة منذ العام 2012 وحتى العام 2018 بمحركات سعة 2.0 لتر لمعالجة مشاكل في الصمامات قد تؤدي إلى تشوه في خزان الوقود وقراءات غير دقيقة لمستوى الوقود.
وأضافت "قد يؤدي ذلك إلى توقف أثناء القيادة أو عدم القدرة على إعادة تشغيل السيارة، الأمر الذي قد يزيد من خطر وقوع حوادث".
ويشمل الاسترداد نحو 1,3 مليون سيارة في الولايات المتحدة و 136,300 سيارة في كندا و44,500 سيارة في المكسيك. وذكرت فورد أنها لم تتلق تقارير عن حدوث أي إصابات أو حوادث بسبب المشكلة.
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