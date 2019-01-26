كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن سيارتها "Ranger" الجديدة بثلاثة موديلات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها البيك آب Ranger الشهيرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تأتي مزودة بمحركات ديزل متطورة وناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، بالإضافة إلى العديد من أنظمة المساعدة المتطورة.

وتلفت سيارة فورد الجديدة الأنظار إليها من خلال المئزر الأمامي وشبكة المبرد الجديدة، وعلى صعيد الجوانب التقنية يتوفر للسيارة البيك آب الجديدة محرك ديزل تربو مزدوج بسعة لترين وبقوة 156 كيلووات/213 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 2ر9 لتر/100 كلم.

كما يتوفر للعملاء إمكانية الاختيار بين محركي ديزل تربو بقوة 96 كيلووات/130 حصان، ومعدل استهلاك 8 لتر/100 كلم، أو بقوة 125 كيلووات/170 حصان، ومعدل استهلاك 3ر8 لتر/100 كلم.

وتمتاز جميع المحركات بوجود محفز SCR مع تقنية حقن مادة AdBlue، كما يمكن نقل قوة أقوى محركين عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بتجهيز سيارة البيك آب الجديدة بنوابض متطورة، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على منظم السرعات مع وظيفة التحذير من التصادم ومساعد الحفاظ على المسار والتعرف على اللافتات المرورية.

وأوضحت شركة فورد أن سيارتها Ranger الجديدة تتوفر في ثلاثة موديلات مختلفة من حيث تصميم الكابينة.