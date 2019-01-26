كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنفينيتي" تعمل على مشروع إنتاج سيارة كهربائية لدى شركة "مكانس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة Dyson المشهورة بالمنتجات المنزلية -تحديداً المكانس الكهربائية- قبل أشهر عن مشروعها لإنتاج سيارة كهربائية، واليوم تكشف الشركة عن أسم المسؤول عن قيادة المشروع.

سيتولى رئيس بي إم دبليو سابقاً ورئيس إنفينيتي حالياً Roland Krueger قيادة مشروع دايسون لإنتاج سيارة كهربائية، وسيعمل على إدارة 450 شخص يعملون في مشروع السيارة في منشئات حديثة لدايسون في سنغافورة. وكان عدد من طاقم دايسون يعمل في شركات سيارات مرموقة مثل أستون مارتن.

لم تكشف دايسون عن تفاصيل عمل Krueger لديها وانتقاله من إنفينيتي، إلا أن الشركة تسعى للكشف عن السيارة في عام 2020 وطرحها في الأسواق عام 2021.