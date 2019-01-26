شركة تسلا تستدعي سيارات في الصين على خلفية عيب بالوسائد الهوائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تعتزم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية استدعاء 14123 سيارة من طرازها "اس" في الصين، وذلك على خلفية وجود عيب بالوسائد الهوائية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق بالصين القول اليوم الأحد إن الاستدعاء، الذي سوف يبدأ في العاشر من نيسان/أبريل المقبل، سوف يشمل سيارات طراز " اس" المستوردة في الفترة ما بين الرابع من شباط/فبراير 2014 حتى التاسع من كانون أول/ديسمبر .2016

وأضافت الإدارة أن الوسادة الهوائية في المقعد الأمامي المجاور للسائق، التي تصنعها شركة تاكاتا اليابانية، بها عيب في وحدات نفخ الوسائد الهوائية مما قد يتسبب في تمزق الوسادة ووقوع إصابات.

وقالت شركة تسلا إنها سوف تقوم باستبدال الوسائد الهوائية مجانا.