مخاوف من عودة الـ"أوفر برايس" في ظل استمرار حملات المقاطعة

كتب: باسل الحلواني

حذر المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، من عواقب استمرار الأوضاع الحالية داخل قطاع السيارات، مؤكداً أن الشركات قد تتجه لتقليص الكميات المعروضة من السيارات، في ظل حملات المقاطعة التي

تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة ظاهرة الـ"أوفر برايس" بقوة.

وقال "القاضي"، إن عدداً من شركات السيارات، يدرس خلال الفترة الحالية،

تقليص الإنتاج، في ظل حالة الركود التي ضربت سوق السيارات، مؤكداً أن الأرقام الخيالية التي يتم تداولها حالياً على أنها هوامش أرباح الوكلاء، غير صحيحة، والمتضرر الأول من حملاث مقاطعة السيارات هو الاقتصاد المصري.

وتعني ظاهرة الـ"أوفر برايس"، البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المُعلن للسيارة من قبل الوكلاء.