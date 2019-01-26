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كتب: باسل الحلواني
حذر المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، من عواقب استمرار الأوضاع الحالية داخل قطاع السيارات، مؤكداً أن الشركات قد تتجه لتقليص الكميات المعروضة من السيارات، في ظل حملات المقاطعة التيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة ظاهرة الـ"أوفر برايس" بقوة.
وقال "القاضي"، إن عدداً من شركات السيارات، يدرس خلال الفترة الحالية،
وتعني ظاهرة الـ"أوفر برايس"، البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المُعلن للسيارة من قبل الوكلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من عودة الـ"أوفر برايس" في ظل استمرار حملات المقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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