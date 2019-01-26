كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبورجيني أوروس 2019 معروضة للبيع بنصف سعرها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يمضي وقت طويل من إطلاق لامبورجيني أوروس 2019، حتى عُرض أحد الموديلات الذي عانى من حادثة فظيعة في مزاد على موقع Copart المخصص لبيع السيارات المحطمة مقابل 115 ألف دولار، أي نحو 431 ألف ريال.

والمخيب أن عداد مسافات أوروس المعروضة للبيع يعرض سيرها 1,210 كيلومتر فقط، لذا لم يستمتع صاحبها كثيرا حتى خسر ما يقرب من نصف ثمنها.

بينما لا يعرض إدراجها في المزاد تفاصيل عن الحادث، تحكي لنا الصور أن مقدمة السيارة كانت الأكثر تضررا، خاصة من جهة الراكب حيث خرج هيكل السيارة من موضعه، وبقى جزء من إطار العجلة جهة السائق في موضعه.. أما خلف السيارة فلا يظهر عليه ضرر واضح.

ونرى فوضى كبيرة أسفل غطاء المحرك، حيث اختفى الردياتير، انفصلت فتحات الهواء، البطارية على وشك السقوط، وقطع كثيرة تظهر عليها انحرافات بسبب الاصطدام، وعليه، سيقع على عاتق المشتري الكثير من العمل لإعادة تشغيلها، ما لم يختر بيعها كقطع غيار.

الداخلية لا تزال في حالة جيدة بخلاف الوسائد الهوائية، حيث المقاعد تبدو مثالية، كما تظهر الصور أدناه، والتي تشير أيضا إلى أن العداد ومجموعة الأجهزة الإلكترونية ما زالت تعمل.