7 نصائح من "#سلامتك_تهمنا" لقائدي السيارات

كتب: باسل الحلواني

تواصل وزراة النقل، تقديم نصائحها لقائدي السيارات، ضمن حملة التوعية بعنوان "سلامتك تهمنا" للحد من حوادث الطرق وحماية المواطنين والتحذير من الرعونة أثناء القيادة أو السير.

وقدمت الوزارة إنفوجراف جديد، يحمل 7 نصائح جديدة، لضمان التمتع بقيادة

آمنة.

ويأتي في مقدمة هذه النصائح التأكد دائماً من كفاءة المساحات الزجاجية، كذلك طالبت الحملة قائدي السيارات بعدم استخدام المحمول أثناء القيادة.

وتأتي النصيحة الثالثة، لتحث قائد المركبة على ضرورة ترك مسافة

مناسبة مع السيارة التي أمامه.

أما النصيحة الرابعة فكانت ضبط الهواء داخل الإطارات قبل التحرك بالسيارة.

بينما أوصت النصيحة الخامسة، بأهمية التأكد دائماً من ضبط المريات الجانبية قبل التحرك.

كذلك تنصح "سلامتك تهمنا"، باستخدام حزام الأمان قبل بدء عملية القيادة.

أما النصيحة السابعة والأخيرة التي أحتوى عليها الإنفوجراف، فهي الالتزام بالسرعة المحددة، وعدم تجاوزها.