“103 صورة” مجموعة سيارات الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان هي الأغرب والأضخم في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تُعرف مجموعة سيارات الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة الحاكمة في أبو ظبي، بمدى ضخامتها وتنوعها، حيث ساهم في حصوله على لقب “شيخ قوس قزح” الشهير لامتلاكه 7 سيارات مرسيدس S-Class بألوان مختلفة، وبينما تضم مجموعته عدد هائل من السيارات باهظة الثمن، إلا أنه لا يمتلك أي سوبركار، حيث تضم مجموعته موديل واحد فقط من بورش على هيئة بوكستر من الجيل الأول، ولكن هناك ما هو أغرب من ذلك بكثير.

نبدأ مع أغرب إضافات مجموعة سيارات الشيخ حمد وأشهرها التي انتشرت مؤخراً، هي تلك الخاصة بالشيخ ذات 10 عجلات والتي ظهرت مؤخراً على حسابه في انستجرام.

فور التوجه إلى متحف الإمارات الوطني للسيارات، حيث تقبع مجموعة الشيخ، نجد أمامنا لاند روفر كلاسيكية من الفئة الثانية معلقة خلف السياج.

بعد ذلك سنجد أمامنا منزل متنقل على هيئة كرة أرضية تضم بداخلها 9 غرف ضيوف و9 حمامات.

وهناك مرسيدس 350SEL بعجلات عملاقة لمجابهة مختلف الطرق.

وهنا جيب حاملة للرقم القياسي كأكبر موديل سيارة يمكن قيادتها على وجه الأرض، حيث يمكن ملاحظة حجم المحرك بالنسبة للشبك الأمامي.

كما أنه هناك صندوق يحمل بداخله عدة سيارات بيك اب وSUV.

وهناك بعد ذلك مزيد من المنازل على هيئة مركبات هائلة الضخامة، من ضمنها هذا المبنى الذي يضم بداخله العديد من المركبات الغريبة والكلاسيكية.

بعض الأمثلة على هذه المركبات الغريبة هي كما يلي:

أما عن الكلاسيكيات التي تضم بعض سيارات دودج من وقت تأسيسها، فهي كما يلي:

مع عدة سيارات مغطاة وحواجز للحفاظ على حالتها.

تسيطر مرسيدس على حوالي ثلث مجموعة سيارات الشيخ حمد بن حمدان، وتبرز خطوط قوس قزح الذي يلقب به مع بعض الخطوط الذهبية على بعضها:

كما أن هناك سيارة نموذجية يابانية من عام 1998 باسم Endurance.

ثم هناك دودج فايبر بجوار فورد ثندربيرد، مع عدة طرازات أمريكية أخرى مثل كاديلاك الديرادو من 1974 ومونتانا متضررة قليلاً، بجانب شيفروليه نوفا، بعض سيارات فايربيرد، مازيراتي شمال التي استوحت اسمها من رياح الشمال التي كانت تهب في بلاد الرافدين، بجانب مرسيدس معدلة ذات ناقل أوتوماتيكي مقبضه على شكل رأس صقر وأبواب أجنحة النورس، مع نسخة من طرازات علامة امبريال الفاخرة.

ولا تظن أننا قد انتهينا بعد، بل هناك أيضاً رولز رويس تعود للملكة اليزابيث الثانية في عام 1979، ثم عدة موديلات من DS الفرنسية، نيسان سيدريك، سيارة شرطة فورد، شاحنة كنورث متوسطة، مرسيدس 600، سيارات S-Class التي اكسبت الشيخ لقب قوس قزح.

تضم مجموعة سيارات الشيخ حمد أيضاً عدد كبير من سيارات SUV رباعية الدفع، والتي تتضمن العديد من موديلات سوزوكي جيمني ومرسيدس وكانتري والعديد من الموديلات الأخرى.

هذا وهناك أيضاً تويوتا كراون سيدان، دياموند T كلاسيكية، فورد F-250 معدلة، بيك اب زامياد نيسان الإيرانية، اول موديل عريض صغير من AMC، عدة سيارات أخرى رباعية الدفع، ستروين ذات ألياف زجاجية، سيارات ميني كلاسيكية بعضها الماني وبعضها إيطالي، كما أن هناك سيارة من طراز MOKE بسقف على شكل خيمة، هوندا 600، بيك اب كاي يابانية صغيرة من دايهاتسو، سوبارو 360، وعدة سيارات صغيرة أخرى.