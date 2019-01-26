إنشاء أول محطة لتعبئة السيارات بخلايا الوقود الهيدروجينية في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو السعودية عن توقيع اتفاقية بالتعاون مع إير برودكتس؛ لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة سيارات خلايا الوقود الهيدروجيني، حيث ستقدم شركة “إير برودكتس” المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين، فيما ستوفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير.

فسيتم إدخال تقنية “سمارت فيول” لتعبئة الهيدروجين المملوكة لشركة “إير برودكتس” في المحطة الجديدة المتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019؛ لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط، حيث سيؤسس الشريكان أسطولاً تجريبياً من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وقال المهندس “أحمد الخويطر” كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية: “توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية؛ حيث سهولة التزود بالوقود في غضون خمس دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة”.

وعبّر الدكتور “سمير سرحان” نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع أرامكو السعودية وأضاف: ” ستوفر “تويوتا موتور كوربوريشن” سيارات تويوتا “ميراي” التي تعمل بخلايا الوقود؛ وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية”.

يذكر أن “تويوتا موتور كوربوريشن” قد بدأت الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014 سيارات “ميراي”، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء.