أمن الطرق يوّضح أهم مسبّبات الحوادث المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، وقالت “لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية”. وهذه الأسباب، هي: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات.

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