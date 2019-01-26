كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. يجب إيقاف محرك السيارة فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجب إيقاف السيارة بأسرع ما يمكن وإطفاء المحرك، إذا أضاءت اللمبة الحمراء الصغيرة التي تأخذ شكل علبة الزيت في لوحة عدادات السيارة، فهذا يعني انخفاض مستوى زيت المحرك وبالتالي

يقول فولفجانج سيجلوش من إحدى مؤسسات فحص السيارات في ألمانيا إن إضاءة لمبة الزيت لا تعني فقط ضرورة إعادة تزويد السيارة بزيت المحرك في أقرب فرصة ، مشيرا إلى أن هذا التصور الخطأ والخطير منتشر على نطاق واسع.

وأضاف أن لمبة التحذير من انخفاض مستوى زيت المحرك، تشير إلى أن محرك السيارة يواجه خطر التعرض لتلف شديد أو أنه تلف بالفعل، ولذلك فالاستمرار في القيادة بعد ظهور هذا الضوء التحذيري سيعرض المحرك لتلف أكبر.

وبالمثل فإنه عندما تضيء لمبات التحذير الأخرى الحمراء أو الصفراء في لوحة عدادات السيارة، مثل لمبة درجة الحرارة التي تشير إلى وجود مشكلات في تبريد المحرك، ولمبة نظام المكابح، فإنه على السائق إيقاف السيارة بأسرع ما يمكن وإغلاق المحرك ومعرفة سبب إضاءة هذه اللمبات.

ويمكن أن يكون دليل مستخدم السيارة مفيدًا في مثل هذه المواقف، كما أن الاتصال بمركز الصيانة أو بالخط الهاتفي الساخن للشركة المنتجة للسيارة يمكن أن يساعد في الحصول على إجابات مفيدة بشأن حالة السيارة وأفضل طريقة للتعامل مع الموقف.