شكرا لقرائتكم خبر عن أوّل رحلة تجريبية لسيّارة طائرة من صنع "بوينج" والان مع التفاصيل

الخليج 365. أقلع نموذج لسيّارة طائرة من صنع "بوينج" في أوّل رحلة تجريبية كلّلت بالنجاح، بحسب ما أعلنت شركة الملاحة الجوية مع كشف النقاب عن هذا المشروع الذي يندرج في سياق خطّة أوسع لمركبات أجرة طائرة مستقلّة، وفقا للعين الإخبارية.

ولهذه المركبة هيكل يشبه هيكل طائرة بمحرّك واحد مع مروحة خلفية وواجهة زجاجية، وهي مزوّدة بمزلاقين فيهما عدّة مراوح يتيحان الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما الحال مع عدّة طائرات مسيّرة، وخلال هذه التجربة الأولى، أقلعت المركبة وحلّقت مكانها قبل أن تهبط.

وتعاونت "بوينج نيكست" المكلّفة بتنسيق الجهود في مجال تطوير وسائل النقل الجوية الحضرية مع "أورورا فلايت ساينسز" التابعة لها لإعداد هذا النموذج الذي حلّق، الثلاثاء.

ومن المرتقب مواصلة التجارب للتقدّم في مجال الأمن فيما يخص وسائل النقل الجوية المستقلّة التي توفّر عند الطلب"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة مستقلّة بالكامل في محيط 80 كيلومترا.

وتطوّر عدة مجموعات مشاريع تشبه تلك التي تعمل عليها "بوينج"، من قبيل "إيرباص" مع نموذجها "فهانا" الذي حلّق للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2018 و"أوبر" و"آستون مارتن"، فضلا عن شركات ناشئة كثيرة خاضت هذا المجال.