كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار "مرسيدس بنز" بعد الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، أعلنت مرسيدس بنز مصر أخيرا عن الأسعار الجديدة التي ستقدم بها سياراتها في السوق المصري، والتي كانت كالتالي: CLA-CLASS: - CLA180 فئة أولى بسعر 590 ألف جنيه. - CLA180 فئة ثانية بسعر 660 ألف جنيه. GLA-CLASS: - GLA200 فئة واحدة فقط بسعر 705 ألف جنيه. C-CLASS: - C180 (فئة أولى) بسعر 820 ألف جنيه. - C180 AMG (فئة ثانية) بسعر 920 ألف جنيه. - C180 (فئة ثالثة) بسعر 930 ألف جنيه. - C180 كوبيه AMG (فئة رابعة) بسعر 995 ألف جنيه. - C180 مكشوفة AMG (فئة خامسة) بسعر مليون و45 ألف جنيه. GLC-CLASS: - GLC300 AMG (فئة أولى SUV) بسعر مليون و420 ألف جنيه. - GLC300 AMG (فئة ثانية كوبيه) بسعر مليون و650 ألف جنيه. E-CLASS: - E180 (فئة أولى) بسعر مليون و110 ألف جنيه. - E180 (فئة ثانية) بسعر مليون و240 ألف جنيه. - E180 (فئة ثالثة) بسعر مليون و520 ألف جنيه. - E180 AMG (فئة رابعة) بسعر مليون و520 ألف جنيه. - E300 AMG كوبيه (فئة أولى) بسعر مليون و995 ألف جنيه. - E300 AMG مكشوفة (فئة ثانية) بسعر 2 مليون و95 ألف جنيه. جدير بالذكر أن مرسيدس بنز أكدت أنها ستبدأ العمل بهذه الاسعار بدءا من يوم الأربعاء 23 يناير 2019

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