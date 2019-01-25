كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر العطية يتوج بطلا لرالي داكار للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خلال الأيام القليلة الماضية استطاع ناصر العطية المتسابق القطري الشهير أن يفوز برالي داكار 2019، حيث يعتبر هذا الفوز الثالث للمتسابق العربي بعد فوزه بنفس الرالي في عامي 2011 و2015.
وفاز ناصر بلقب الرالي هذا العام في فئة السيارات مع فريق تويوتا جازو ريسينج السعودي، وقاد في الرالي سيارة تويوتا هايلوكس، وبذلك حقق العطية أول نصر لتويوتا في هذا الرالي السنوي الشهير.
جدير بالذكر أن رالي داكار 2019 انطلق في 6 يناير الحالي، وبلغ طوله 5063 كيلومتر، وتضمن 14 مرحلة للسرعة بطول 2961 كيلومتر، والتي امتلئ أغلبها بطرق ترابية وكثبان رملية عالية.
وكان المركز الثاني في رالي هذا العام من نصيب الإسباني ناني روما بسيارته MINI ALL4 من فريق X-Raid، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب بسيارة بيجو من فريق PH-Sport.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر العطية يتوج بطلا لرالي داكار للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.