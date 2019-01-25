كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر العطية يتوج بطلا لرالي داكار للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام القليلة الماضية استطاع ناصر العطية المتسابق القطري الشهير أن يفوز برالي داكار 2019، حيث يعتبر هذا الفوز الثالث للمتسابق العربي بعد فوزه بنفس الرالي في عامي 2011 و2015.

وفاز ناصر بلقب الرالي هذا العام في فئة السيارات مع فريق تويوتا جازو ريسينج السعودي، وقاد في الرالي سيارة تويوتا هايلوكس، وبذلك حقق العطية أول نصر لتويوتا في هذا الرالي السنوي الشهير.

جدير بالذكر أن رالي داكار 2019 انطلق في 6 يناير الحالي، وبلغ طوله 5063 كيلومتر، وتضمن 14 مرحلة للسرعة بطول 2961 كيلومتر، والتي امتلئ أغلبها بطرق ترابية وكثبان رملية عالية.

وكان المركز الثاني في رالي هذا العام من نصيب الإسباني ناني روما بسيارته MINI ALL4 من فريق X-Raid، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب بسيارة بيجو من فريق PH-Sport.