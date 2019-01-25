كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتجات تصنعها شركات "السيارات" لن تتوقعها.. أبرزها نقانق فولكس فاجن وعسل بورش! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصنع بعض شركات السيارات كل من الدراجات النارية والشاحنات أيضاً، ولكن البعض الآخر يمتلك خطوط إنتاج مختلفة تماماً، سنتعرف عليها اليوم.

نقانق فولكس فاجن

يشتهر اﻷلمان بحبهم للنقانق، ولهذا تتبع صانعة السيارات اﻷكبر في ألمانيا عادات أكل شعب بلدها اﻷم عبر صنع نقانق كوريوورست للسوق المحلي، وذلك لمدة 45 عاماً منذ عام 1973، حيث تبيع منها 18,000 قطعة يومياً، بعد أن يتم صنعها بواسطة فريق من 30 شخص في مصنع فولفسبورج.

عسل بورش

تمتلك الشركة بمصنعها في مدينة لايبزيغ اﻷلمانية مشروع للحفاظ على النحل من اﻹنقراض، والي يضم 3 مليون نحلة على مساحة 40 هكتار، والذي ينتج 1 طن سنوياً من العسل، ليتم بيعه لاحقاً عبر متجر هدايا بورشه.

مطاحن بيجو

تقوم شركة بيجو بصنع المطاحن عبر شركة PSP Peugeot SAS، وذلك لكل من الفلفل، الملح والعديد ن اﻷشياء اﻷخرى، إضافة لصنع عدد من اﻹكسسوارات واﻷكواب الخاصة بالشراب، ورغم أن الشركة ليست مرتبطة بطريقة مباشرة بصانعة السيارات الفرنسية، إلا أنها تتبع عائلة بيجو.

شراب ألباينا الكحولي

اشتهرت ألباينا بتعديلات سيارات بي إم دبليو، ولكن يبدو أن عملها الآخر يتضمن شراء المشروبات الكحولية من أماكن صنعها في أوروبا والولايات المتحدة، لتقوم باستيرادها وتوزيعها في ألمانيا لاحقاً بأسعار تبدأ من 19 ريال سعودي، وحتى 7,125 ريال سعودي.

جزازات العشب من هوندا

تنوع الشركات اليابانية من إنتاجها عادة، وهو ماتثبت نجاحه شركة هوندا عبر صنعها لكل من السيارات والدراجات النارية، محركات السفن، روبوتات على بشكل بشر، وحتى محركات الطائرات ونافخات الثلوج، و جزازات العشب.

يخوت تويوتا

عكس المنافسين اليابانيين، تركز تويوتا حصرياً على السيارات والشاحنات والقطع الخاصة بهم، إلا ان الاستثناء الوحيد هو يخوت بونان بطول 8.5 متر وحتى 10.6 متر، بينما تعمل الشركة على تطوير محركات هجينة لهذه اليخوت.

ألواح طاقة تيسلا الشمسية

تعمل تيسلا على تنويع سلعها وخدماتها بما يتخطى مجال السيارات، حيث بدأت بالعمل في صناعة معدات كهربائية مثل المقابس المنزلية والصناعية ، وبعد استحواذها على شركة سولار سيتي، بدأت أيضاً في العمل على صنع ألواح طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية الكافية للمنازال والسيارات واﻷعمال.

جرارات لامبورجيني

في اﻷساس، كانت الجرارات الزراعية هي بداية شركة لامبورجيني، ولكنها مازالت تُصنّع حتى يومنا هذا عبر مجموعة SDF ولكن تحت اسم علامة لامبورجيني وبقوة تضاهي قوة سياراتها، حيث أن الطراز اﻷعلى يحمل اسم ماخ VRT 250، وهو يأتي بمحرك ذو 6 أسطوانات سعة 6 لتر مع 980 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع قدرة جر تعادل 6 طرازات هوراكان.

أثاث بنتلي

بعد مرور بنتلي باﻷزمة العالمية عام 2009، بدأت الشركة في صناعة اﻷثاث الفاخر بنفس معايير داخلية سيارات بنتلي، لتقوم بعدها بالتعاقد مع مجموعة Luxury Living لإنتاج اﻷرائك، الطاولات، اﻷسرّة بأسعار تبدأ من 108,750 ريال سعودي.

طائرات ساب المقاتلة

قبل انفصال ساب عن مجموعة ساب AB في عام 1968، كانت المجموعة تقوم بصنع طائرات عسكرية مقاتلة، ورغم توقف صانعة السيارات عن العمل، إلا أن المجموعة مازالت تعمل في مجال صنع الطائرات.

محركات طائرات رولز رويس

تم تأسيس الشركة عام 1906 لصنع الطائرات والسيارات، ولكن انفصل الجزء بالسيارات عن الشركة عام 1973، ليتم بيع قسم السيارات لاحقاً إلى مجموعة فيكرز، ومن ثم لاحقاً إلى بي إم دبليو، لينمو القسم الآخر الخاص بالطيران ليصبح أحد أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم.