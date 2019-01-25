مرسيدس تعلن إنشاء مصنع جديد لتجميع سياراتها في مصر

أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس، عن تخطيطها لبناء مصنع لتجميع السيارات داخل مصر؛ للاستفادة من الموقع التنافسي التي تتمتع به الدولة بالنسبة للإنتاج والدعم اللوجستي، كما عرضت "مجموعة دايملر" خبراتها في مفاهيم النقل الحديث والسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتخطيط لبناء "مدن ذكية" جديدة.

وسيُبنى المصنع بالتعاون مع شريك محلي ومع الحكومة المصرية، والذي جاء بمباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي من جهة، وعضو مجلس إدارة شركة مرسيدس "ماركوس شيفر" من جهة أخرى.

وقال شيفر: "إن مصر تتمتع بموقع تنافسي جذاب بالنسبة للإنتاج والدعم اللوجستي، ونحن واثقون من أنه مع إنشاء مصنع التجميع المحلي المخطط له في مصر سيمكننا تعزيز وضعنا في السوق، وفضلًا عن ذلك، فمع استثماراتنا الإنتاجية الضخمة ومبادراتنا الكهربائية وخبرتنا في مجال المركبات الحديثة، فإننا مستعدون لدعم الحكومة المصرية في مشروعاتها ذات الصلة".

كما رحّب الرئيس السيسي بقرار شركة "مرسيدس بنز" لاستئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، حيث أنها خطوة تعكس مدى تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال داخل البلاد.

يذكر أن مرسيدس استطاعت توفير أكثر من 1,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، من خلال فرع الاستيراد والمبيعات ومخزن قطع الغيار ومعارض البيع والورش المنتشرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة.