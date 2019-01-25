كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبل تكشف عن الجيل الثالث من سيارتها الخدمية "فيفارو" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أوبل الألمانية عن الجيل الجديد من سيارتها الخدمية "فيفارو" مزودة بأنظمة القيادة المساعدة و مميزات أخرى.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثالث يتوفر بثلاثة أطوال، هي" 4.60 متر و4.95 متر و5.30 متر، مع ارتفاع 1.90 متر في الغالب، في حين تصل سعة حيز الحمولة إلى 6.6 متر مكعب، أما الحمولة القصوى فتبلغ 1400 كجم.

وتأتي السيارة الخدمية الجديدة مزودة بأنظمة القيادة المساعدة مثل نظام الحفاظ على حارة السير ونظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان مع وظيفة التعرف على اللافتات المرورية ومساعد الكبح الاضطراري وكاميرا 180 درجة لسهولة المناورة.

ولم تفصح أوبل عن أية بيانات تتعلق بالمحركات أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك.

وأعلنت أوبل عن طرح السيارة "فيفارو" الجديدة في أواخر صيف العام الجاري، و لم تكشف بعد عن أسعار السيارة الرسمية.