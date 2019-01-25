كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جي إم سي تكشف عن سيارتها "سييرا HD" الجديدة بالكامل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جي إم سي عن سييرا HD موديل 2020 الجديدة كلياً، أضخم، أقوى، وبتقنيات أكثر من قبل.

تحمل سييرا HD واجهة ضخمة مميزة بمصابيح مربعة مقسومة إلى 3 صفوف، ويأتي الشبك بتصميم غير معتاد حيث أضافت جي إم سي نصف إطار يحيط بالشبك من الأسف والطرفين مع كشافات LED مصغرة داخل الإطار. وحصلت سييرا HD على عتبات تسهل الوصول إلى حيز الأمتعة الخلفي شوهدت سابقاً في شيفرولية سلفرادو HD الجديدة، وأضافت جي إم سي سلم خلفي هو الأول في أي سيارة بيك أب للصعود إلى الصندوق. في حين يبدو باقي تصميم السيارة اعتيادياً فهي سيارة بيك أب في نهاية المطاف.

التصميم الداخلي بدوره يبدو محافظاً على هوية السيارة، إلا أنه يأتي بمساحات أوسع للركاب والأمتعة، والأهم من ذلك أن التقنيات المختبئة تحت المظاهر هي ما يميز الجيل الجديد من سييرا HD إذ تقدم جي إم سي بروجكتور HUD قياس 15 إنش أمام السائق هو الأول في فئة سيارات بيك أب المهمات الشاقة، ونظام الكاميرات المحيطية الذي يسمح بمراقبة محيط السيارة والمقطورة ومعرفة حالة الطريق في الخلف حتى مع وجود مقطورة، كاميرا المرآة الخلفية وأنظمة مساعدة السائق المختلفة.

تحمل جي إم سي سييرا HD محرك 6.6 لتر ديزل أساسي سينتج 445 حصان و910 نيوتن-متر، وستوفر الشركة محرك V8 بنزين لاحقاً لم تكشف عن تفاصيله، ويرسل ناقل حركة من 10 سرعات العزم إلى العجلات مع توفر وضعيات قيادة متنوعة تشمل سحب المقطورات، الطرق الوعرة، ونظام صعود التلال والنزول من المنحدرات، ونظام مكابح الطوارئ والمساعدة على ركن السيارة، وسيكون بمقدار سييرا HD جر مقطورات بأوزان أكثر من 13,600 كجم.

ستبدأ أسعار سييرا HD من 38,200 دولار حسب جي إم سي، ويتوقع أن تبتدأ أسعار فئة دينالي الأعلى من السيارة إلى أكثر من 60,000 دولار. وعلى كل حال لن تصل السيارة إلى الطرقات قبل النصف الثاني من العام حيث ستكشف جي إم سي عن بعض التفاصيل الإضافية فيما يتعلق بقدرات السيارة.