كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تخطط لتقييد السرعة على طريق أوتوبان من أجل البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتهر شبكة الطرق الألمانية أوتوبان مفتوحة السرعة بأنها وجهة للراغبين بقيادة سياراتهم بسرعات عالية، أو لنقل بالسرعة التي يرغبون بها. ولكن يبدو أن ذلك لن يستمر طويلاً.

يكشف بيان صحفي جديد أن الحكومة الألمانية قد تحدد السرعة على طرق أوتوبان بـ130 كم/س، وبالرغم أن ذلك يبدو مضراً بصناعة السيارات في ألمانيا إلا أنه مطروح للمناقشة في ألمانيا التي يضغط عليها الاتحاد الأوروبي لمواكبة معايير انبعاثات الغازات الدفيئة الأشد صرامة من قبل، والتي كانت ألمانيا قادرة على مجاراتها منذ 1990.

يعتقد أن شركات السيارات الألمانية قد لا يعجبها تقييد السرعة على طرق أوتوبان، إلا أن الأيام القادمة ستكشف قرار الحكومة الألمانية النهائي.