إليك أسهل طريقة لتدفئة سيارتك في الشتاء

الخليج ٣٦٥ نت – من بين المواقف السخيفة التي تجبرك على تحملها في فصل الشتاء أن تجلس في سيارة باردة وتشاهد أنفاسك وأنت تقضي 10 دقائق في انتظار تدفئتها، وقد تعتقد أن تشغيل السيارة والانتظار قليلًا هو السبيل الوحيد لذلك بالرغم من ضياع الوقت والمال، لكن هناك طريقة أفضل.

بفضل التقدم في مجال السيارات، يؤكد الميكانيكيون والعلماء أنه لم يعد من الضروري تشغيل المحرك والانتظار حتى يسخن المحرك، ففي عصر الحواسب وحقن الوقود لن يستغرق الأمر سوى دقيقة كحد أقصى حتى تُضبط درجة الحرارة بغض النظر عن درجة البرودة بخارج السيارة، والسبب أن دقيقة تحديدًا هي الوقت الذي يستغرقه وصول الزيت من أسفل المحرك إلى أعلاه.

ما هي أفضل طريقة للشعور بالحرارة؟

قم بتشغيل نظام الاشتعال دون تشغيل المحرك، قد يبدو هذا وكأنك تعيق الحرارة من الضخ لكنه في الواقع أفضل طريقة للحصول على هواء ساخن وبعد خمس ثوان تقريبًا ستسمع مضخة الوقود وهي على استعداد لتشغيل المحرك وجاهزة تمامًا لضخ الحرارة، وهذا هو الوقت المناسب لتشغيل سيارتك.

لكن في هذه المرحلة لن ترغب في تشغيل المكيف على الوضع الدافيء على الفور لأنك مازلت تتعامل مع محرك بارد وبالتبعية يكون كل شيء بارد بما في ذلك الهواء الذي يُضخ إلى المدفأة وسيقلل من سرعة تسخين المحرك، فماذا نفعل الآن؟

لابد أن تضع السيارة في وضع الخمول ولمدة 30 ثانية على الأقل (أو دقيقة كاملة إذا كان لديك سيارة قديمة) لكي تسمح للمكيف بإنتاج هواء دافيء وهي اللحظة التي يمكنك فيها الحصول على هواء دافىء، وبمجرد تحركك قم بتوجيه الهواء الدافىء ناحيتك حتى تدفيء نفسك.