تقنية تويوتا تضيف إلى السيارات سقف مكشوف “افتراضيًا”

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت تويوتا براءة اختراع لسقف مفتوح افتراضيًا يمكنه عرض صورًا متحركة من خارج السيارة والابتكار ببساطة عبارة عن شاشة مثبتة على سقف السيارة تعمل بشكل أساسي كفتحة سقف لكن بطول السقف.

تُتيح لك التقنية الجديدة رؤية الأشياء من فوقك أثناء القيادة باستخدام الكاميرا، ولن تُظهر بالضرورة صورة دقيقة للخارج، لكنها ستعرض الزوايا الأمامية والمتوسطة والخلفية للسيارة وتمررها بسرعة لتوصيل وهم السرعة إليك، وفائدته محاكاة شعور السرعة للسائق والركاب وليس للنظر فيها.

قد يبدو الأمر كما لو أنه ابتكارًا سخيفًا أكثر من كونه هندسة مفيدة، لكن شركات صناعة السيارات تبحث في توفير تجربة جديدة لأصحاب السيارات الكهربائية، وتعطيك هذه التقنية الشعور وكأنك تركب في سيارة مكشوفة مما يجعل تجربة القيادة أكثر متعة وجاذبية.

التقنية الجديدة مناسبة لأولئك الذين يشعرون باختناق من الأماكن الضيقة كالسيارات، وقد يراها البعض ممتعة بحيث أنها جمعت بين تقنيات السيارات الحديثة والسيارات الكلاسيكية المكشوفة لرؤية العالم من حولك أثناء القيادة.