اكسبينج G3: نظرة على تيسلا موديل X التقليد الصيني

الخليج ٣٦٥ نت – تعد اكسبينج G3 أشهر السيارات الكهربائية كليا القادمة من الصين، حيث تتشابه الكروس أوفر مع موديل X من تيسلا، كما نراها بالصور والفيديو أدناه.

بالتأكيد اكسبينج G3 ليست نسخة طبق الأصل، فرغم تشابه المقدمة مع موديل X بالتخلي عن الشبك الأمامي وفي تصاميم المصابيح الأمامية، تتميز خلفية الكروس أوفر بمصابيح خلفية أفقية يضمها شريط بلاستيكي أحمر.

ومع ذلك، تستوحي داخلية G3 عناصر كثير من موديل X، حيث محور المقصورة الكبير، شاشة لمسية عمودية بوسط لوحة القيادة للتحكم في وظائف السيارة، المقاييس الرقمية، وحتى المقود يشارك الكثير من تصميم السيارة الكهربائية الأمريكية.

خلاف العديد من الشركات الصينية الناشئة التي أطلقت سيارات في السنوات الأخيرة، تتمتع اكسبينج بموارد مالية كبيرة، حيث استثمرت مجموعة علي بابا وفوكسكون 350 مليون دولار (1.312 مليار ريال) على الأقل في الشركة الناشئة، التي أعلنت شراكتها مع إنفيديا لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة Xavier.