تعرف على معنى اسم وشعار جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم شركة جي ايه سي (GAC) ببيع سيارات الركاب أسفل علامة ترامبشي (Trumpchi)، بينما تطرح مركباتها التجارية أسفل علامة جونو (Gonow) إضافة إلى سيارات SUV تحت علامة تشانج فينج موتور (Changfeng Motor)، حيث أنها واحدة من أكبر 10 شركات سيارات صينية بإنتاج سنوي يتعدى 1.5 مليون سيارة، ما ساهم في جعل مجلة Fortune الأمريكية تضمها مؤخراً لقائمة أكبر 500 شركة في العالم بمركز متقدم عند المرتبة 202، ولكن ما الذي يعنيه اسم الشركة، وإلى ماذا يرمز شعارها؟

يُعد اسم جي ايه سي اختصاراً لجوانجتشو أوتوموبيل جروب، وهو ما يعني مجموعة جوانجتشو للسيارات، نسبة إلى مدينة جوانجتشو الصينية التي يقع بها مقر الشركة وتعد واحدة من أكبر 3 مدن في البلاد.

أما عن شعار الشركة، فهو على شكل حرف G مغلق لنهايته بشكل مميز لا تخطئه العين، نسبة بالطبع إلى أول حرف من الاسم، حيث يمتلك شكل بيضاوي فريد مع خط داخله يشبه السيف نوعاً ما كي يوحي بالدقة والسلاسة.

هذا ويذكر أن جي ايه سي تعرف باتحادها الصيني مع هوندا اليابانية لأربعة تحالفات أخرى تتضمن علامات كل من فيات وايسوزو وميتسوبيشي وتويوتا، لتكون بذلك أعلى شركة صينية من حيث عدد الشركاء الأجانب، وهو ما يشهد لها بمدى جودة عمليات تصنيعها وإنتاجها التي تتوافق مع معايير شركائها.