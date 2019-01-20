أول نظرة على بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 بمحرك 12 سلندر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو صور وتفاصيل أقوى وأفخم إصدارات الفئة السابعة M760Li التي تأتي بمحرك 12 سلندر.

تستمد الليموزين طاقتها عبر محرك تيربو مزدوج 6.6 لتر قوة 600 حصان بعزم دوران 850 نيوتن متر، ما يتيح لها الانطلاق من 0-96.5 كم/س خلال 3.6 ثوان مع سرعة قصوى 250 كم/س ترتفع إلى 305 كم/س عند الطلب بصرفية وقود 12.5 لتر/100 كم.

تتميز بي ام دبليو M760Li في مظهرها بشبك كُلى كبير رمادي، كما أن المقصورة حصلت على لمسات خاصة بينها جلد M بالمقود، مسند رأس راقي ومقاعد مريحة جداً بجلد نابا، زخرفات خشبية ومعدنية فخمة.

كما عرضت صانعة السيارات الألمانية نسخة Individual والتي تتيح للعملاء الحصول على خيارات ألوان مبهرة في الخارجية والداخلية

هذا وستتاح بي ام دبليو الفئة السابعة M760Li و Individual في الأسواق العالمية ابتداءً من أبريل 2019، على أن يتم الكشف عن السعر لاحقاً.