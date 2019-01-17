أول نظرة على نيسان سنترا 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت أولى صور نيسان سنترا الجيل القادم وذلك قبل تدشينها، وتماماً مثل الجيل الحالي فهي تسمى سيلفي في الصين.

تتبنى نيسان سنترا 2020 أحدث لغة تصميم في سيارات سيدان الصانعة اليابانية والتي رأيناها بالفعل بماكسيما والتيما، ما ينتج عنه هيكلة أكبر وأعرض وأكثر انخفاضاً مقارنة بالسابق.

تأتي السيدان المدمجة بتصميم خارجي أنيق ذو لمسة رياضية، حيث الواجهة بمصابيح أمامية مقوّسة ممتدة، الشبك على شكل V، غطاء المحرك منخفض، المصدات عضلية، في حين أن جوانبها سلسة بجنوط 17 إنش.. أما الخلفية فقد حصلت على مصابيح خلفية LED أكثر انسيابية.

على ناحية الأبعاد، فإن طولها زاد 20 ملم إلى 4,651 ملم، عرضها زاد 55 ملم إلى 1,815 ملم، قاعدة عجلاتها زادت 12 ملم إلى 2,712 ملم، في حين قلّ ارتفاعها 53 ملم إلى 1,450 ملم.

أسفل غطاء المحرك، ستحظى نيسان سنترا 2020 المواصفات الصينية بمحرك تنفس طبيعي 1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 أو 138 حصان بجير يدوي أو CVT متغير باستمرار، وهي خيارات قد تختلف في المواصفات الخليجية.

هذا ووفق وسائل الإعلام الصينية، نيسان سنترا 2020 الجديدة كلياً سيتم تدشينها في معرض شانغهاي للسيارات 2019 والذي سينطلق في 16 أبريل المقبل، على أن تصل الأسواق العالمية في نهاية العام.