“بالصور” مقارنة بين كيا تيلورايد 2020 وفورد اكسبلورر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن سيارات الكروس أوفر لا تتمتع عادة بمظهر جذاب، إلا أنها أصبحت تحظى باهتمام فئة كبيرة من المستهلكين مؤخراً، وهو ما تأتي كل من كيا تيلورايد 2020 الجديدة كلياً والجيل السادس من فورد اكسبلورر 2020 لإظهار قدراتهما بهذه الفئة، فدعونا نتعرف على أبرز مميزات كلا الموديلين.

الخارجية

تستند اكسبلورر على مظهر موديلها السابق مع تحديثات عديدة تتضمن مصابيح وشبك دائرية أكثر، سقف منحني وخلفية جديدة مع الحفاظ على الأعمدة الأمامية والأخيرة، في حين تحمل تيلورايد تصميم غير متوقع مع مصابيح أمامية مربعة وخلفية منحنية، رفارف عضلية، ومظهر صندوقي.

المحركات

تأتي فورد اكسبلورر مع 4 محركات تبدأ مع EcoBoost تيربو 4 سلندر سعة 2.3 لتر بقوة 300 حصان مع 420 نيوتن.متر عزم، في حين تحمل فئة بلاتينوم EcoBoost V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر بقوة 365 حصان و515 نيوتن.متر من العزم، إضافة لوجود نسخة أقوى من المحرك بقوة 400 حصان و562 نيوتن.متر عزم بفئة ST، وأخيراً تستخدم النسخة الهجينة محرك V6 تنفس طبيعي سعة 3.3 لتر بقوة 318 حصان، حيث تأتي كافة الفئات مع ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات بنظام دفع خلفي قياسي ورباعي اختياري.

تقدم كيا تيلورايد محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من العزم، وهو ما يتصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي قياسي أو رباعي اختياري إضافة لوجود نظام تعليق يقوم بتغيير الارتفاع أوتوماتيكياً حسب وزن حمولة السيارة.

أنماط القيادة

توفر اكسبلورر ما يصل إلى 7 أنماط قيادة تتضمن العادي، السحب، الطرق الزلقة، سبورت وإيكو، كما تضيف النسخ ذات الدفع الرباعي أنماط الثلوج العميقة والرمال، في حين تحتوي تيلورايد على 4 أنماط قيادة هي سمارت وايكو وسبورت وكومفورت للراحة مع وجود نمط خاص للثلوج وآخر للحفاظ على توزيع القوة بشكل متساوي للعجلات الأربعة.

الداخلية والتجهيزات

بينما تأتي اكسبلورر مع 7 مقاعد فقط، توفر كيا 8 مقاعد في تيلورايد، وتتمتع اكسبلورر بلوحة قيادة ذات أزرار مرتبة مع شاشة 8 إنش أو أخرى 10.1 إنش بشكل تابلت عمودي لنظام الترفيه المعلوماتي مع شاشة عدادات 12.3 إنش ذات رسومات ثلاثية الأبعاد لكل من أنماط القيادة، مع ناقل حركة على هيئة قرص دوار، وتمتلك لوحة قيادة تيلورايد شاشة 10.3 إنش أفقية، مع عصا ناقل حركة تقليدية بشكل يعطي شعور بالثقة، في حين يتشارك كلا الموديلين عدة مميزات مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، الشحن اللاسلكي، ومنافذ USB.

تمتلك تيلورايد ميزة رائعة باسم نمط الهدوء التي تعمل على منع وصول صوت الموسيقى من الصف الأول للصفوف الخلفية، كما يوجد ميكروفون لتسهيل التواصل مع الركاب، مع وجود خيار لمقاعد قابلة للإمالة بالصف الثالث،

قدرة السحب

تستطيع تيلورايد أن تسحب وزن يبلغ 2,267 كجم، بينما تختلف اكسبلورر حسب الفئة، حيث تتراوح يمكن أن تصل إلى 2,540 كجم.

الأمان

توفر كل من تيلورايد واكسبلورر عدد ضخم من من خصائص الأمان التي تتضمن تقنيات تفادي الاصطدامات، استشعار المشاة، تنبيه من الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء في المسار، مراقب البقعة العمياء، مراقب المرور الخلفي، وتقدم فورد مساعد التوجيه المتفادي الذي يعزز من توجيه اكسبلورر عندما يكون هناك اصطدام وشيك.

الأسعار وموعد التوفر

من المخطط أن يبدأ بيع فورد اكسبلورر 2020 بحلول يونيو المقبل، في حين تخطط كيا للبدء في طرح تيلورايد 2020 بأعداد محدودة في ربيع هذا العام، على أن يتم الإعلان عن الأسعار قرب ذلك الموعد.