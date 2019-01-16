بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات وتفاصيل”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو رسمياً عن سيدانها الرائدة الفئة السابعة 2020 فيس ليفت “المحدّثة” بعد سلسلة طويلة من التسريبات والتشويقات.

أعادت بي ام دبليو تصميم واجهة وخلفية الفئة السابعة، ما منحها مظهراً أكثر جرأة مستوحاة من أحدث موديلات الصانعة البافارية، خاصة شبك الكُلى الذي يهيمن عليها لدرجة أنه أكبر من السابق بنسبة 40 بالمئة، حيث أنه عبارة عن قطعة موحّدة تحيطها الزخارف مع مقدمة زاد ارتفاعها 50 مم ما يزيد هيبة الليموزين على الطريق.

وفق بي ام دبليو، المصابيح الأمامية LED باتت أصغر ما يشكّل تصميماً عصرياً بتناقضه مع ضخامة شبك الكُلى، وقد حصلت الخلفية على زخرفات كرومية أكثر، مصابيح خلفية نحيلة متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي LED ينساب بعرض السيارة.

تماماً كالسابق، ستتاح الفئة السابعة في فئتين بقاعدة العجلات: الطويلة LWB تضيف 14 سنتيمتر بين محوري العجلات لإتاحة مساحة أكبر بالمقاعد الخلفية.. وقد أصبحت الفئة السابعة القياسية وLWB أطول بمقدار 22 مم عن السابق (5,120 مم و5,260 مم على التوالي)، في حين أن الارتفاع والعرض بقيا دون تغيير في سيدان بي ام دبليو الرائدة.

المقصورة أصبحت أكثر هدوءً بفضل تعزيز عزلها، كما أن المقود جديد يتميز بأزرار تحكم معدّلة بوظائف أفضل، نظام المعلومات الترفيهي هو الأحدث من بي ام دبليو بشاشة لمسية 10.25 إنش، عدادات قياسات 12.3 إنش، مساعد الركن الذكي، كما يمكن الحصول على شاشات لمسية 10 إنش بالمقاعد الخلفية مع مشغّل بلوراي.

بالنسبة لما يقع أسفل الغطاء الأمامي، فقد أضافت بي ام دبليو محرك 4.4 لتر 8 سلندر قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، في حين تأتي الهايبرد المشحونة كهربائياً بالقابس بمحرك 6 سلندر قوة 394 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر بمدى كهربائي 54-58 كم.

أما الفئة الأعلى M760Li xDrive لا تزال تستخدم محرك 6.6 لتر 12 سلندر قوة 585 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر، ما يطلق الفئة السابعة من 0-100 كم/س خلال 3.8 ثوان بسرعة قصوى 305 كم/س.

هذا وستصل بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 الجديدة إلى الأسواق نهاية العام الجاري، حيث ستتاح في 5 فئات بالدفع الرباعي بإستثناء إحداها بالدفع الخلفي مع توفير التعليق المتكيّف بشكل قياسي.