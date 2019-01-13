“مقارنة” الفرق بين فورد اكسبلورر 2020 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد مؤخراً عن اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً، حيث حصلت الكروس أوفر ذات 3 أصفف مقاعد على تغييرات جذرية نلقي عليها نظرة تفصيلية.

ملاحظة: الشكل السابق بالأعلى والشكل الجديد بالأسفل

المقدمة

تتميز اكسبلورر 2020 بواجهة هادئة مقارنة بالسابق، حيث أنها أعرض بشبك كبير ومصابيح أقل عدوانية، ما يمنحها مظهراً أكثر تفرّداً.

الجوانب

إذا نظرت عن كثب، ستجد جوانب اكسبلورر 2020 تغيرت بشكل طفيف، لكنها كافية حيث تصميمها رياضي مع سقف مائل، ما ينتج عنه شخصية رشيقة.

الخلفية

تستمر اللمسة الرياضية في الخلفية، وبالرغم من أن التحديث طفيف إلا أن اكسبلورر 2020 تبدو أكثر أناقة.

المقصورة

تخلصت فورد من بلاستيك الكونسول الوسطي، لذا إجمالاً ستشعر أن المقصورة أكثر فخامة، يستثنى من ذلك نظام المعلومات الترفيهي المثير للجدل حيث الشاشة التي على شكل تابلت وضعت بشكل رأسي في مركز لوحة القيادة، ما قد يزعج بعضاً منا.

السعر

هذا وقد كشفت فورد بأن اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً سيرتفع سعرها بمقدار 400$ (1,500 ريال) مقارنة بالموديل السابق، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالمعتاد في الأجيال الجديدة للسيارات.