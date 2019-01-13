مرسيدس تعاود إنتاج سياراتها في مصر بعد حل الخلافات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة المالية المصرية إنهاء نزاع مصلحة الجمارك مع إحدى شركات استيراد السيارات بشأن تقييم أسعار سيارات مرسيدس الواردة من الخارج.

ووفق رويترز، فقد قامت لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بإصدار قرار تسوية النزاع الذي يبلغ قيمته 700 مليون جنيه مصري (146.5 مليون ريال)، سعيا للتخلص السريع من هكذا منازاعات يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للدولة.

وكما يبدو، فإن زيارة ماركوس شيفر رئيس إنتاج مرسيدس إلى مصر خلال الأسبوع الماضي سهّلت التسوية، حيث أكد إلى رئيس الوزراء نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريباً.

ووفق رويترز، فقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار (4.13 مليار ريال) في النصف الثاني من 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار (6.9 مليار ريال) قبل عام.