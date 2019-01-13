كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيارات الأوربية المعفية من رسوم الجمارك المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر وقرارات التعويم التى أدت الى ارتفاع قيمة الدولار الامريكى أمام الجنية المصرى, أتجهت الحكومة المصرية الى رفع القيمة الجمركية على السيارات الوارده من الخارج للاسباب الاتية:-

1- تشجيع الصناعة المحلية

2- تقليل عملية استيراد السيارات من الخارج

3-توفير العمله الصعبة (الدولار)

وبالفعل تم انخفض الدولارالامريكى قليلا بعد سلسلة متوالية من الصعود المتواصل (أسعار جمارك السيارات )

ومع بداية شهر يناير سنة 2018 صدرت تصريحات بأعفاءات جمركيه على السيارات تصل هذه الاعفاءات الى 80 %، وصرح الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هذا الاعفاء سوف يطبق على السيارات التى يتم استيرادها من الدول المبرم معها اتفاقيات، مثل اتفاقية أغادير والاتحاد الأوربي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تغيير في أسعار السيارات يصل إلى 10 % بداية من عام 2018، بمعنى أن السيارة التي تقدر بثمن مليون سوف تفرض عليها رسوم ضريبية بقيمة 350 ألف جنيها، فى حالة تم استيرادها من الدول الغير موقعة على الاتفاقية، أما فى حالة استيراد السيارة من الدول الاوروبيه الموقعة على الاتفاقية مثل دول (إيطاليا أو المانيا)، فسوف تخضع لرسوم ضريبية تبلغ 20% بدلاً من 135 %.

جدير بالذكر أن السيارات الأوربية المعفية من الجمارك المصرية :-

1) سيارة امجي 3 البريطانية التى يصل سعرها في السوق المصري 111000 جنيه.

2) سيارة رينو كانيشر، ويصل سعرها في المعارض السيارات بمصر 127000 جنيه.