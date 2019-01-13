كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسعار وأنواع سيارات المعاقين في مصر والشروط الواجب توافرها للحصول عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد شهدت أسعار سيارات المعاقين ارتفاع شديد يصل الى 200% بعد ارتفاع اسعار الدولار ,ونجد أن الأسعار أصبحت تتراوح بين 38 ألف جنيه و155 الف جنيه حسب موديل ونوع السيارة المباعة ,وقد أعلنت الدولة عن حرصها على حق المعاقين في التمتع بحياتهم بشكل أفضل وطبيعي,لذلك توفر سيارة خاصة لهم معفاة من الجمارك.

سيارات دايو

دايو لاسيتى اوبترا يتراوح سعرها ما بين 65 ألف جنية مصري وحتى 80 ألف جنية مصري.

سيارة دايو موديل لانوس يتراوح سعرها ما بين 45 ألف جنية مصري وحتى 60 ألف جنية مصري.

سيارة دايو موديل نوبيرا يتراوح سعرها مابين 43 ألف جنية مصري وحتى 65 ألف جنية مصري.

سيارة دايو جوليت يتراوح سعرها ما بين 38 ألف جنية مصري وحتى 61 ألف جنية مصري.

سيارة دايو نوبيرا 2 يتراوح سعرها مابين 47 ألف جنية مصري وحتى 65 ألف جنية مصري.

دايو لاسيتى اوبترا يتراوح سعرها ما بين 65 ألف جنية مصري وحتى 80 ألف جنية مصري.

سيارة دايو موديل لانوس يتراوح سعرها ما بين 45 ألف جنية مصري وحتى 60 ألف جنية مصري.

سيارة دايو موديل نوبيرا يتراوح سعرها مابين 43 ألف جنية مصري وحتى 65 ألف جنية مصري.

سيارة دايو جوليت يتراوح سعرها ما بين 38 ألف جنية مصري وحتى 61 ألف جنية مصري.

سيارة دايو نوبيرا 2 يتراوح سعرها مابين 47 ألف جنية مصري وحتى 65 ألف جنية مصري.



سيارات كيا

سيارة كيا سيراتو موديل 2005 بسعر 80 ألف جنية مصري.

سيارة كيا سبراتو موديل 2009 بسعر 140 ألف جنية مصري.



سيارات سكودا

سكودا موديل 2002 يتراوح سعرها ما بين 120000 إلى 130000 جنيه مصري.

سكودا اوكتافيا موديل a5 يتراوح سعرها ما بين 125 ألف جنية مصري حتى 155 ألف جنية مصري.

سكودا فايبا يتراوح سعرها ما بين 80 ألف جنية مصري وحتى 110 ألف جنية مصري.

سكودا a4 موديل 99 يتراوح سعرها ما بين 80 ألف جنية مصري وحتى 87 ألف جنية مصري.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة معاق

خطاب معتمد من لجنة طبية يؤكد ثبوت اللياقة الطبية لقيادة سيارة خاصة بالمعاقين.

عدم تجاوز سعة محرك السيارة عن سعة 1600 cc.

أن لا يقل سن ذو الإعاقة عن 18 سنة .

الإعاقات التي لها حق الحصول على سيارة معاقين

وجود طرف صناعي في الذراع نتيجة لبتر من أسفل الكوع.

وجود طرف صناعي وظيفي في اليد نتيجة البتر من فوق الكوع .

الإصابة بشلل نصفي للأقدام ولا يمكن علاجه نهائيا.

الإصابة بشلل أطفال.

بتر أحد مفاصل الركبة. الكسور التي تتسبب في عاهة مستديمة لصاحبها.