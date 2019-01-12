كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. انخفاض أسعار هذه السيارات في مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح كريم نجار، المدير العام للشركة المصرية التجارية، أن 170 موديلا من السيارات انخفضت أسعاره في مصر بعد تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

وتابع "نجار"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن 80% من السيارات في السوق المصري يتم تصنيعها واستيرادها من الاتحاد الأوروبي، موضحا: "الماركات العالمية للعربيات الكوري والياباني والصيني يتم تصنيعها واستيرادها من أوروبا".

كما أشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تم توقيعها في 2007 وتم تفعيلها في 2019 مع الجانب الأوروبي، مؤكدًا أن أوروبا أصبحت الشريك التجاري الرئيسي لمصر.

ويذكر أن أسعار سيارات كانت من ماركات هيونداي توسان، وهيونداي أكسنت، قد انخفضت بنسب متفاوتة نظرا لأنه هذه السيارات من أوروبا، ويطبق عليها تخفيضات الشراكة الأوروبية، التي تقضي بوجوب إخضاع السيارات القادمة من أوروبا لتصبح جماركها 0 بداية من 1 يناير.