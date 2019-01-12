إعادة تشغيل مطار نجران الإقليمي تدريجياً

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت مصادر خاصة إعادة تشغيل مطار نجران الإقليمي والذي تم إغلاقه بشكل مؤقت منذ قرابة 4 سنوات؛ نظراً لظروف المنطقة الراهنة، وسيبدأ التشغيل بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة. يذكر أن مطار نجران هو مطار إقليمي يبعد عن مدينة نجران جنوب السعودية حوالي 7 كم، وقد تأسس عام 1973، ويخدم جميع القرى والمحافظات التابعة لمنطقة نجران، ويوجد به مسجد وصالة كبار الشخصيات وصالة مغادرة وقدوم وشحن جوي ومكتب لتأجير السيارات في صالة القدوم.

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