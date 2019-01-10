زلزال التخفيضات يضرب سوق السيارات

سيطرت حالة من الارتباك على سوق السيارات، للأسبوع الثانى على التوالى، عقب تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارات أوروبية المنشأ، بداية من «يناير» الجاري، تطبيقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وشهدت أسعار العديد من العلامات الأوروبية، تراجعاً ملحوظاً، خاصًة السيارات الفارهة، التى انخفضت لأكثر من مليونى جنيه، وكانت البداية مع المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات أوبل فى مصر، حيث أعلن عقب الإعفاء الجمركى، عن تخفيض أسعار 4 طرازات من «أوبل»، لتتوالى بعدها الانخفاضات، وتعلن شركة عبداللطيف جميل «أوتو جميل»، الوكيل الحصرى لسيارات فورد فى مصر، عن تخفيض أسعار 3 طرازات بمقدار يتراوح بين 25و75 ألف جنيه وهى «جراند سى ماكس، و«فيوجن»، و«كوجا» بمختلف الفئات.

وكشف تحالف المنصور وسكوب للاستثمار، وكلاء سيارات بيجو، عن أحدث قائمة سعرية لـ«بيجو»، والتى اشتملت على تخفيض أسعار طرازاتها المتنوعة بمختلف فئاتها، بنسب تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه، وذلك فى ثانى أيام تفعيل مصلحة لقرار خفض التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.

وفى ثالث أيام تطبيق الإعفاء أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات سكودا، عن تخفيضات جديدة فى أسعار موديلات سكودا المختلفة، بنسب تتراوح بين 25ألفًا و100 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار طرازات سيارات ألفاروميو، بأكثر من 700 ألف جنيه فى بعض الموديلات.

وأقرت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات فى مصر، تخفيضات جديدة على أسعار موديلات سيات المختلفة تصل إلى 65 ألف جنيه.

وأعلنت شركة MTI أوتوموتيف، وكيل علامتى جاجوار، ولاندر روفر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات جاجوار، ولاندروفر، والتى شهدت انخفاضا كبيراً تجاوز المليون ونصف المليون جنيه على بعض الطرازات.

ولحقت شركة «فيات-كرايسلر» مصر، وكيل علامة جيب، بمهرجان التخفيضات، بعدما كشفت عن أحدث قائمة سعرية لـ«جيب»، وتراوحت الانخفاضات فى موديلاتها المختلفة ما بين 35 إلى 105 آلاف جنيه.

وشملت التخفيضات سيارات «رانجلر» رباعية الدفع، المزودة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.6 لترات، حيث وصل سعرها إلى 840 ألف جنيه، بدلاً من875 ألف جنيه، فيما أصبحت أسعار جراند شيروكى المجمعة محلياً، 1.19 مليون جنيه، بدلاً من 1.295 مليون، بينما وصل سعر جيب «رينيجيد» المزودة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصانًا، دفع أمامى، إلى 495 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه، وبلغ سعر «رينيجيد» المزودة بمحرك توربينى سعة 1.4 لتر بقوة 170 حصانًا، بنظام الدفع الكلى للعجلات، 545 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

كما كشفت شركة «فيات - كرايسلر» مصر، عن إجراء تعديلات على أسعار بعض موديلات «فيات»، بمختلف فئاتها، بتخفيضات وصلت إلى 22 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية المعلنة فإن أسعار الفئة الأولى من طراز «تيبو»، أصبحت 230.900 ألف جنيه، بدلا من 233.900 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية 240.900 ألف جنيه، بدلا 243.900 ألف جنيه، وشهدت الفئة الثالثة انخفاضا بلغ 3 آلاف جنيه، لتصل إلى 298.900 ألف جنيه، بدلا من 302.900 ألف جنيه، أما فئة «هاى لاين»، وصل سعرها إلى 334.900 ألف جنيه،

بدلا من 339.900 ألف جنيه.

أما طراز بونتو، فشهد انخفاضا بلغ 10 آلاف جنيه، على الفئتين الأولى والثانية، ليصبح سعر الفئة الأولى «ناقل حركة يدوي» 204.900 آلاف جنيه بدلا من 214.900 ألف جنيه، أما الفئة الثانية «ناقل حركة أوتوماتيك» فأصبح سعرها 234.900 ألف جنيه بدلا من 244.900 ألف جنيه.

كذلك فإن أسعار فيات x500 شهدت تراجعا ملحوظا، يتراوح بين 18 و22 ألف جنيه.

أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى، عن تخفيضات فى أسعار العلامتين التجاريتين، حيث قررت تخفيض أسعار طرازات «أودي»، بقيم تتراوح بين 20 إلى 600 ألف جنيه، على طرازات A4، وA5، وQ7، وA7.

ووفقاً للقائمة السعرية للشركة فإن الخصومات على طراز A4 بلغ حوالى 70 ألف جنيه، فيما تراوحت التخفيضات على A5 بين 20 إلى 80 ألف جنيه، أما Q7 فتم تخفيض سعرها بقيمة 550 ألف جنيه، وكان أكبر تخفيض من نصيب A7 التى بلغت نسبة الخصم الخاصة بها600 ألف جنيه.

وكشفت القائمة السعرية الجديدة لطراز فولكس فاجن باسات، عن خفض أسعارها بقيمة 50 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى منها إلى 490 ألفًا، بدلًا من 540 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 535 ألف جنيه، بدلًا من 585 ألف جنيه.

وأعلنت الشركة الهندسية للسيارات SMG، وكيل سيارات بورش فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة الألمانية، وبلغ مقدار التخفيضات على مختلف طرازات «بورش»، تراوح بين 25.7 ألف دولار، و121.7 ألف دولار.

وأعلنت شركة «MTI» أوتوموتيف للتجارة، وكيل سيارات بنتلى فى مصر، عن تخفيض أسعار طرازات العلامة البريطانية الفارهة، بنسبة خصم وصلت إلى 22%، حيث تراجعت أسعار «كونتيننتالGT» نحو 20%، بمقدار 1.990 مليون جنيه، فيما تراجعت أسعار «بنتلى مولسان» إلى 11 مليونا و750 ألف جنيه، لتفقد بذلك نحو مليونين و750 ألف جنيه، وتراجعت كذلك أسعار «بنتلى بنتاجيا» بنحو مليونى جنيه، حيث أصبح سعرها الرسمى فى يناير الجارى 7 ملايين و200 ألف جنيه.

أقرت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل ستروين فى مصر، مجموعة من التخفيضات على بعض موديلات العلامة الفرنسية تصل إلى 40 ألف جنيه.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ»ستروين»، انخفضت أسعار «سى إليزيه»، فئة «COMFORT» إلى 239.8 ألف بدلا من 254.9 ألف، بينما تراجعت أسعار «سى إليزيه» فئة «EXCLUSIVE» إلى 259.8 ألف مقابل 279.9 ألف، فيما أصبحت أسعار «بيكاسو»، 479.8 ألف جنيه بدلاً من 519.8 ألف جنيه.

كما أعلن بعض وكلاء العلامات الآسيوية، عن تخفيضات كبيرة على عدد من طرازاتهم، أملاً فى تحريك السوق، حيث أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل الحصرى

لعلامة كيا فى مصر، عن تخفيض أسعار طرازات كيا فى السوق المحلى، وشهدت أسعار كيا «بيجاس» تراجعاً بمقدار 10 آلاف جنيه، فيما تراجعت أسعار كيا سبورتاج بمقدار يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه، أما الانخفاض الأكبر فكان لأسعار كيا سورينتو بمختلف فئاتها، حيث انخفضت الفئة الأولى إلى 749.9 ألف جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 859.9 ألف بدلا من 1.7 مليون جنيه، وتراجعت أسعار الفئة الثالثة إلى 959.9 ألف مقارنة بـ 1.9 مليون جنيه، وأبقت الشركة على أسعار كيا سيراتو دون تغيير.

وخفضت شركة دايموند موتورز، وكيل العلامة اليابانية ميتسوبيشى فى مصر، أسعار ميتسوبيشى إكليبس كروس بمقدار يتراوح بين 30 و45 ألف جنيه.

وبلغت أسعار الفئة الأولى من «إكليبس كروس»، 415 ألف جنيه، بدلاً من 450 ألفا، بخصم بلغ 35 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار الفئة الثانية بمقدار45 ألف جنيه، لتصل إلى 420 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه، أما أسعار الفئة الثالثة فانخفضت بمقدار 35 ألف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 470 ألف جنيه بدلاً من 505 آلاف جنيه، أما أسعار الفئة الرابعة فتراجعت بمقدار 30 ألف جنيه، حيث بلغ سعرها 535 ألفا مقابل 565 ألفا، وتراجعت أسعار الفئة الرابعة بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 550 ألف جنيه مقابل 585 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار ميتسوبيشى إكسباندر، فاستقرت الفئة الأولى عند 395 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فبلغ سعرها 419 ألفا.

كشفت شركة تويوتا إيجبت، عن تخفيض أسعار أيقونتها الشهيرة «فورتشنر»، المجمعة محلياً، بخصومات تصل إلى 75 ألف جنيه.

وشملت التخفيضات الفئات الـ3 من السيارة، حيث أصبح سعر الفئة الأولى المزودة بنظام الدفع الثنائى للعجلات 845 ألف جنيه، بدلاً من 890 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 45.000 جنيه، وجاء سعر الفئة الثانية المزودة بمحرك 2.7 لتر، بنظام دفع رباعى للعجلات، 915 ألف جنيه، بدلاً من 965ألف جنيه، بنسبة تخفيض 50ألف جنيه، بينما شهد سعر الفئة الثالثة المزودة بمحرك 4.0 لترات، خصماً بلغ 75 ألف جنيه، حيث أصبح سعر السيارة مليون و25 ألف جنيه، بدلاً من 1.1 مليون جنيه.

فيما أقرت شركة جى بى غبور أوتو، خصومات مؤقتة على عدد من موديلات هيونداى، تصل إلى 44ألف جنيه.

من جانبه قال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، إن التخفيضات التى تم الإعلان عنها على السيارات الأوروبية والتركية، أقل من قيمة الإعفاءات الجمركية.

وصرح «عبد العزيز»، بأن هذه التخفيضات جاءت من الهوامش الربحية للوكلاء، متوقعاً حدوث تخفيضات أخرى مع الإفراج عن الدفعات الجديدة من السيارات.

فيما أوضح اللواء نور دوريش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالغرف التجارية، أن ما تردد طوال الأشهر الماضية، عن انهيار أسعار السيارات مطلع 2019، أثر بشكل كبير على حركة السوق، وتسبب فى حالة ركود عانى منها جميع التجار.

ولفت إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية أثر بشكل كبير على السيارات الفارهة غالية الثمن فقط، والتى تراجعت أسعار بعضها لأكثر من مليونى جنيه.

وفجر نائب رئيس شعبة السيارات مفاجأة، حيث توقع ارتفاع تكلفة استيراد الفئات الأوروبية أول فبراير القادم، فى ظل ارتفاع «اليورو»، موضحاً أن الوقت الحالى هو أنسب وقت للشراء.

وصرح «درويش»، بأن شركات السيارات الأم، تتدخل لضبط الأسعار مع الوكلاء، لحصرها على طرح المنتج الخاص بها بأسعار تنافسية.

وأكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن بعض مستوردى السيارات الخليجية، اتجهوا إلى تخفيض أسعارهم، فى الوقت الذى مازال فيه بعض الوكلاء متمسكين بأسعارهم القديمة.

وأشار إلى أن حركة المبيعات تكاد تكون متوقفة تماماً، نتيجة لترقب العملاء لحدوث مزيد من الانخفاضات فى الأسعار، موضحاً أن حالة الركود لم تقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل انتقلت إلى سوق المستعمل.