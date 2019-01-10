فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً “فيديو وصور وتفاصيل ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر اكسبلورر إحدى أكثر طرازات فورد شعبية، وتسعى صانعة السيارات الأمريكية إلى متابعة نجاحها بتقديم جيلها السادس في معرض ديترويت للسيارات 2019.

خارجية تطويرية

فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً تتبنى تصميم تطويري يمكنك التعرف عليه من النظرة الأولى، حيث الواجهة الأمامية عدوانية بشبك مهيب، فتحات التهوية أكبر والمصابيح الأمامية نحيلة.

يستمر المظهر المألوف في الخلفية حيث الزجاج الخلفي والكسوة البلاستيكية، مع إضافة المصممين سقف رياضي ولمسات رشاقة على جسد السيارة.

داخلية جديدة كلياً

حصلت داخلية فورد اكسبلورر 2020 على تغييرات جذرية حيث موادها عالية الجودة بتصميم يمتاز بالبساطة.. وستتاح بتكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، نقطة واي فاي، اتصالات 4G، صف مقاعد ثانٍ قابل للطي والضبط، شاشة معلومات ترفيهية 8 أو 10.1 إنش SYNC 3 تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، عدادات قياسات 6.5 أو 12.3 إنش، تبريد وتدفئة بالمقاعد، نظام صوتي فاخر 12 سماعة، شحن لاسلكي للهاتف الذكي ووضعيات متعددة بمقعد السائق والراكب.

خيارات المحركات

أسفل غطاء فورد اكسبلورر 2020، ستتوفر عدة خيارات للمحركات بينها إيكوبوست 2.3 لتر 4 سلندر قوة 300 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر بجير أوتوماتيكي جديد كلياً 10 سرعات بنظام دفع خلفي مع إتاحة الدفع الرباعي بشكل اختياري.

وإذا كنت تبحث عمّا هو أكثر قوة، فإنه متاح إيكوبوست 3 لتر 6 سلندر يولّد 365 حصان بعزم دوران 514 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بسحب أوزان تصل إلى 2,540 كجم.

فورد أكدت أيضاً نيتها إطلاق نسخة ليميتد هايبرد يعتقد أنه سيأتي بمحرك 3.3 لتر 6 سلندر، بالإضافة إلى اكسبلورر ST عالية الأداء التي ذكرت الشائعات أن محركها سيكون تيربو ثنائي 3 لتر 6 سلندر قوة 400 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر.

لم تذكر صانعة السيارات الأمريكية كثيراً من التفاصيل حول منصة اكسبلورر خلفية الدفع الجديدة كلياً، لكنها أكدت بأن الكروس أوفر تزن 1,970 كجم، ما يعني انخفاضها بمقدار 51.2 كجم عن السابق.

التقنيات

ستقدّم فورد اكسبلورر 2020 بمجموعة واسعة من التقنيات بينها رؤية 360 درجة، مساعد تفادي الاصطدام والتنبيه منه، الكشف عن المشاة، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، مساعد البقاء في المسار، كاميرا رؤية خلفية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة متكيّف، التعرف على إشارات المرور بالإضافة إلى مساعد الركن المتوازي.

هذا وستصل فورد اكسبلورر 2020 إلى الأسواق العالمية خلال الصيف المقبل، على أن يبدأ سعرها من 32,765$ (122,850 ريال) في الولايات المتحدة، وهو ما يعني زيادة بمقدار 400$ (1,500 ريال) عن سعر موديل 2019.