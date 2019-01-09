زلزال "الأوروبية" يصل لـ"الآسيوية".. وكيل "كيا" يعلن تخفيضات جديدة تصل إلى 940 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، عن تخفيض أسعار طرازات كيا في السوق المحلي.

ورغم أن كيا تعد علامة آسيوية، إلا أن القرار يأتي متزامناً مع إلغاء الجمارك تماما عن السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وفقا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وشهدت أسعار كيا "بيجاس" تراجعاً

بمقدار 10 آلاف جنيه، فيما تراجعت أسعار كيا سبورتاج بمقدار يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه، أما الانخفاض الأكبر فكان لأسعار كيا سورينتو بمختلف فئاتها، حيث انخفضت الفئة الأولى إلى 749.9 ألف جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه، ووصلت أسعار الفئةالثانية إلى 859.9 ألف بدلا من 1.7 مليون جنيه، وتراجعت أسعار الفئة الثالثة إلى 959.9 ألف مقارنة بـ 1.9 مليون جنيه، وأبقت الشركة على أسعار كيا سيراتو دون تغيير.

وكان عدد كبير من وكلاء السيارات في مصر قد أعلنوا خلال الأيام الماضية عن تخفيض أسعار طرازاتهم، عقب تفعيل الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، مطلع يناير الجاري.

وتنشر "سيارات الوفد"، أحدث قائمة سعرية لـ"كيا"، بعد التخفيضات الجديدة التي أقرتها "EIT":