“بالصور” تعرف على سيارات بنتلي التي يمتلكها اللاعب محمد صلاح

الخليج ٣٦٥ نت – يُعد محمد صلاح، اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي حالياً، هو أحد أشهر النجوم الرياضيين عالمياً، ولهذا يهتم الملايين من متابعيه بمعرفة كافة تفاصيل حياته، داخل وخارج الملعب، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وسوف نستعرض معكم اليوم احدث سيارتين تمت مشاهدة صلاح أثناء قيادتهما مؤخراً.

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ذكرنا سابقاً أن الفرعون المصري يستخدم سيارة واحدة من علامة مرسيدس ولا يلتفت كثيراً لعالم المحركات، ولكن يبدو أن ذلك بدأ يتغير مؤخراً بتوجه محمد صلاح إلى سيارات علامة بنتلي الإنجليزية العريقة فائقة الفخامة.

نبدأ أولاً مع بنتلي كونتيننتال GT سوداء اللون مميزة ظهر صلاح أثناء قيادتها مؤخراً، حيث تُعد السيارة الأشهر من العلامة البريطانية لكونها تجمع ما بين الفخامة الفائقة في داخليتها وتصميمها، إضافة إلى الأداء الرياضي العالي عبر محرك W12 سعة 6 لتر مع ناقل 6 سرعات مزدوج القابض لتقديم قدرة تبلغ 635 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران كي يمكن التسارع حتى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية قبل بلوغ سرعة 335 كم/س القصوى، وهي تكلف ما يصل إلى 1.3 مليون ريال سعودي.

أما الطراز الثاني الذي ظهر به صلاح مؤخراً، فقد كان في الواقع أحدث موديلات بنتلي وأكثرها فخامة حتى الآن حسب رأي الكثيرين، ألا وهي SUV بنتايجا التي قيمتها تقارب 800 ألف ريال سعودي.

تمتاز بنتايجا بكونها كانت أول SUV فائقة الفخامة في العالم قبل أن تقوم رولز رويس بإصدار كولينان في العام الماضي لمنافستها، وهي تحمل محرك W12 نفسه سعة 6 لتر بقدرة 608 حصان مع 900 نيوتن.متر من عزم الدوران.

هذا وتستطيع بنتايجا التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، بما يجعلها واحدة من أسرع سيارات SUV في العالم، قبل أن تصل لسرعة 300 كم/س القصوى.

بنتلي كونتيننتال

بنتلي بنتايجا