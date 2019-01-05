عرض التوكيلات العالمية للسيارات على شفروليه ماليبو وامبالا وسوبربان 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت التوكيلات العالمية للسيارات عرضاً على شفروليه موديلات 2018. ويأتي هذا تحت شعار “لاتفوتك… أقوى عروض التوفير على موديلات 2018”. السيارات المشمولة بالعرض: ماليبو- فئة LS- بسعر 63,999 ريال.

إمبالا- فئة LTZ” MIDNIGHT EDITION”- بسعر 122,600 ريال.

سوبربان- فئة LS- بسعر 147,300 ريال. مميزات العرض: الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات الإضافية.

العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

تطبق الشروط والأحكام.

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