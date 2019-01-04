الخليج ٣٦٥ نت – وصلت دفعة الى المملكة العربية السعودية من سيارات نيسان التيما 2019 الجديد كلياً ويعتقد بحسب ملصق الوقود ان السيارات وصلت وسيتم شحنها الى بلد أخر, حيث تمتلك التيما التي تعتبر سيارة سيدان متوسطة الحجم من خلال تصميمها الخارجي الجديد وتصميمها الداخلي المتطور العديد من المزايا واثنين من وحدات توليد الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى مزايا تقنية نيسان للتنقل الذكي هذا وستُطرح التيما الجديدة للبيع في المملكة العربية السعودية في شهر مارس- ابريل 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” وصول دفعة من نيسان التيما 2019 الجديدة كلياً الى الميناء استعداداً للبيع في مارس-ابريل القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.