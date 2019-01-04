تخفيضات على موديلات "سيات" تصل إلى 65 ألف جنيه بعد الإعفاء الجمركي

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار موديلاتها المختلفة تصل إلى 65 ألف جنيه، وذلك في ثالث أيام تفعيل مصلحة الجمارك المصرية، تصل إلى 65 ألف جنيه، وذلك في ثالث أيام تفعيل مصلحة الجمارك المصرية،لقرار خفض التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى "صفر جمارك"، وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.. "سيارات الوفد" تنشر أحدث قائمة سعرية لـ"سيات" بعد التخفيضات الجديدة:

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