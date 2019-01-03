الترقب يسيطر على قطاع السيارات بعد «صفر يناير»

أنهى قرار مصلحة الجمارك المصرية، رقم 1 لسنة 2019، الخاص بخفض التعريفية الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى «صفر جمارك»، وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، حالة الجدل التى استمرت لشهور طويلة فى الشارع المصري، حول اتجاه الحكومة لإرجاء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية.

ووفقاً للقرار فإن السيارات الأوروبية الواردة بعد إلغاء جماركها، تخضع لأنواع أخرى من الرسوم، وهى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، و0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3% رسوم تنمية موارد، و1% ضريبة جدول بإجمالى 18.5%.

كما نص القرار على رفع نسب التخفيض على سيارات دول «الافتا»، ليصبح 90% بدلا من 80%، أما بالنسبة للاتفاقية بين مصر وتركيا فسيتم رفع نسب التخفيض لتصبح 90% بدلا من 80%.

ودفع القرار عدد من وكلاء السيارات، للإعلان عن تخفيض أسعار بعض الموديلات الأوروبية، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء التطبيق، حيث خفضت شركة المنصور للسيارات أسعار طرازات أوبل بما يتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، لتعتبر بذلك أول شركة تخفض الأسعار بعد إلغاء الجمارك على الطرازات أوروبية المنشأ، فيما ثبتت الشركة أسعار طرازى أسترا، وكروس لاند X.

ولحقت شركة عبداللطيف جميل «أوتو جميل» الوكيل الحصرى لسيارات فورد، بشركة المنصور للسيارات، بتخفيض أسعار 3 طرازات بمقدار يتراوح بين 25 و75 ألف جنيه وهى «جراند سى ماكس، وفيوجن، وكوجا» بمختلف الفئات.

وأعلنت»أوتو جميل»، عن قائمة سعرية لشبكة موزعيها تضمنت تخفيض أسعار فورد «جراند سى ماكس» بمقدار يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، لتصل الفئة الأولى إلى 449.9

ألف جنيه بدلا من 474.9 ألف سابقًا، وتراجعت أسعار الفئة الثانية إلى 499.9 ألف مقابل 529.9 ألف.

وانخفضت أسعار فورد فيوجن بمقدار يصل إلى 50.1 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الأولى إلى 474.9 ألف مقارنة بـ525 ألفا، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 524.6 ألف بدلا من 575 ألفا، وتراجعت أسعار الفئة الثالثة غلى 599.9 ألف مقارنة بـ 650 ألفا.

وتراجعت أسعار فورد كوجا بمقدار يصل إلى 75.1 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الاولى إلى 474.9 ألف بدلا من 550 ألفا، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 549.9 ألف مقابل 625 ألفا، وهوت أسعار الفئة الثالثة إلى 624.9 ألف مقارنة بـ 700 ألف، وسعرت الفئة الرابعة بنحو 674.9 ألف، فيما تم تثبيت أسعار باقى طرازات فورد.

كما أعلنت شركة المنصور وسكوب للاستثمار، وكيل سيارات بيجو، عن تخفيض أسعار طرازاتها بمقدار يتراوح بين 10 و40 ألف جنيه بمختلف الفئات.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية للشركة، فقد تراجعت أسعار طرازات بيجو «301» بقيمة 20 ألف جنيه لمختلف الفئات، وانخفضت أسعار بيجو «508» بمقدار يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، وخفضت الشركة أسعار بيجو «3008” و «5008» بمقدار يصل إلى 40 ألف جنيه.

على الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء، أن التخفيضات التى أعلنت عنها الشركات، ليست كما روج

البعض قبيل تطبيق القرار، لكنها رغم ذلك سوف تحدث انتعاشة فى سوق السيارات.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، لـ"الوفد"، إن السيارات الأقل من 1600 سى سي، لن تتأثر بتطبيق المرحلة الأخيرة من الإعفاء الجمركى على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أسعار السيارات من ١٦٠٠-٢٠٠٠ سى سى، والأكثر من ٢٠٠٠ سى سى، سوف تشهد بعض الانخفاضات، لكن هذه الطرازات تمثل نسبة ضئيلة من حجم مبيعات السوق.

وتوقع «أبوالمجد»، استمرار ارتباك كبير فى سوق السيارات خلال الربع الأول من عام 2019، مشيرا إلى أن الربع الثانى سيشهد تحسنا كبيرا فى المبيعات.

يرى اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة تجار السيارات، أن العديد من الشركات قامت برفع الأسعار، خلال ديسمبر الماضي، عقب إلغاء الدولار الجمركى للسيارات، وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث خلال الساعات الماضية لبعض الشركات جاء بقيمة الزيادة التى حدثت فى ديسمبر، وفى شركات أخرى جاء نتيجة الانخفاض الفعلى لإلغاء الجمارك، وفى كلا الحالتين فإن نسبة الخصم فى أسعار بعض السيارات الاقتصادية، تراوحت بين 2 إلى 5%، ومن 10 إلى 15% بالنسبة للسيارات الفارهة.

وأشار إلى أن العملاء لن يقدموا على الشراء، إلا بعد أن يتأكدوا من أن التخفيضات التى روج لها البعض خلال الشهور الماضية كانت خيالية.

وعلى صعيد آخر هناك سؤال اصبح يتردد بفوة خلال الفترة الأخيرة بين العديد من المواطنين، وهو"هل استطيع شراء سيارة أوروبية من الخارج واتمتع بالإعفاء الجمركي؟».

يجيب الدكتور مجدى الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك، عن هذا السؤال مؤكداً أنه لايوجد مايمنع أى مواطن من استيراد سيارة أوروبية، وإعفائه من الجمارك، بشرط أن يكون أول مالك لها، وأن يقدم شهادة «يورو وان» الخاصة بالسيارة.

- قائمة الدول الـ28 المشاركة بالاتحاد الأوروبي، والتى يمكنها تصدير سياراتها لمصر دون جمارك:

النمسا

المملكة المتّحدة

السويد

إسبانيا

البرتغال

بولندا

هولندا

مالطا

لاكسمبورغ

إيطاليا

اليونان

ألمانيا

إستونيا

الدنمارك

فرنسا

بلغاريا

بلجيكا

الجمهوريّة القبرصيّة

جمهوريّة التشيك

فنلندا

هنغاريا

إيرلندا

لاتفيا

ليتوانيا

رومانيا

سولفاكيا

سولفانيا

كرواتيا

- تجمع دول «الافتا» يشمل كلاً من:

سويسرا

النرويج

آيسلندا

ليختشتاين