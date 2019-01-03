نيسان جوك نسخة الجليد تظهر رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – ينطلق معرض طوكيو أوتو صالون 2019 في 11 يناير المقبل، حيث ستشارك فيه الشركات المحلية بمجموعة مميزة من سياراتها.

وقد كشفت نيسان بأنها ستقدم نيسمو آر سنو، وهي نسخة معدّلة عن جوك SUV الصغيرة المدمجة تم استبدال عجلاتها التقليدية بأخرى مجنزرة للثلوج، مع تعديلات أخرى يتضمنها رفارف منتفخة، رف بالسقف بإضاءة LED، طلاء ثنائي أبيض وأسود مع زخرفات خضراء.

ستنضم إلى نيسان جوك آر سنو خلال طوكيو أوتون صالون 2019 سيارات أخرى بينها اكس تريل نعومي أوساكا الاختبارية، ليف نيسمو RC ومتسابقة فورمولا إي الكهربائية التي أطلت على المملكة في الدرعية مؤخراً.

لن تتوقف الصانعة اليابانية عند هذا الحد حيث ستقدم سيارات أخرى بينها إلجراند سبورت بريميوم، ليف أوتيك، GT-R بإصدار خاص، اكس تريل، سيرينا، صني، ليف نيسمو، نوت إي باور نيسمو S وكذلك سيرينا نيسمو.

يذكر بأن نيسان تنوي الكشف عن جوك الجديدة كلياً خلال صيف 2019، كما أنها تعتزم تحديث مجموعة من سياراتها بينها صني وسنترا.