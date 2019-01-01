ما هي دول "الافتا" التي تم خفض الجمارك على سياراتها اليوم بنسبة 90%؟

كتب: باسل الحلواني

نص منشور مصلحة الجمارك، رقم 1 لسنة 2019، والذي ينص على أنه بناءً على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول "الافتا"، واتفاقية إقامة منطقة حرة بين مصر وتركيا، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح نسب التخفيض عليها 100%، وكذلك رفع نسب التخفيض على سيارات دول "الافتا"، ليصبح 90% بدلا من 80%،

أما بالنسبة للاتفاقية بين مصر وتركيا فسيتم رفع نسب التخفيض لتصبح 90% بدلا من 80%.

الجدير بالذكر أن تجمع دول "الافتا"، يشمل كلاً من "سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين"، واستمرت المفاوضات بين مصر ودول رابطة الافتا، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، أكثر من ٦ سنوات، حرص خلالها الجانب المصرى على الحصول على أكبر قدر

من المميزات التفضيلية لدخول المنتجات المصرية لأسواق هذه الدول.

وانعقدت الجولة العاشرة من المفاوضات في نهاية عام ٢٠٠٦، وتم خلالها التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

ونص الاتفاق النهائي على مجموعة من البنود، أهمها، إلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية لدول الإفتا عقب توقيع الاتفاقية، بينما يتم معاملة الواردات المصرية من السلع الصناعية من هذه الدول طبقا للقوائم الواردة فى اتفاقية المشاركة الأوروبية، على أن يبدأ تخفيض الرسوم عليها بعد عام من تطبيقها على مثيلتها من الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى .